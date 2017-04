KASEKO PARTY – Gebaseerd op Kaseko in Concert!

19 april 2017 | |

Na een reeks succesvolle edities van de theatershow Kaseko in Concert en omdat het in het theater gewoon niet mogelijk is om ‘helemaal los te gaan’, is er op zaterdag 20 mei 2017 een speciale en unieke KASEKO PARTY gebaseerd op de show Kaseko in Concert! Met dezelfde muzikanten en vocalisten die de afgelopen tijd heel gepassioneerd Kaseko in Concert hebben verzorgd!

Ja, je leest het goed: het hele team van Kaseko in Concert komt eenmalig in dezelfde setting bij elkaar voor het verzorgen van heerlijke Kaseko muziek op deze gezellige Surinaamse dansavond. Dat doen ze op zaterdag 20 mei 2017 in de schitterende party locatie Dekker Zoetermeer. Het feest begint om 22.00u ’s avonds en eindigt om 03.00u. Tickets zijn in de voorverkoop slechts 15 euro en direct hier online te koop.

Onder leiding van musical director Louis Bean presenteren vocalisten Cherish Snijders, Brian Martens, Ed Rust en Nato Grootfaam je samen met een heel team aan muzikanten waaronder Dwight Starke, Roppa Wijngaarde, Jermain Hamel, Orveo Pinas, Vinodj Sital, Ton Derksen, Michael Simon, Alexander van Axeldongen en Soeshiel Sharma je deze speciale en unieke KASEKO PARTY! Vooraf en tussendoor zorgt DJ Meo Mania voor wat variatie en draait de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney en kawina danshits aan elkaar!

Kijk voor alle info op www.kaseko.party