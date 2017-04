Surined introduceert fietsen ophaalservice in Suriname

16 april 2017 | |

In Suriname springen steeds meer mensen op de fiets: het is de goedkoopste manier om je te verplaatsen, je doet aan lichaamsbeweging en je ziet veel meer dan in een auto of bus. En op vrije dagen is het leuk om een ontspannend fietstochtje te maken. Toch durven sommige fietsers geen grote afstanden af te leggen, uit angst dat ze onderweg een lekke band, gebroken ketting of andere pech krijgen.

Automobilisten kunnen in zo’n geval een sleepwagen laten komen, maar fietsers hadden slechts één keus: met hun fiets aan de hand naar huis lopen. De meeste taxibedrijven vervoeren namelijk geen fietsen. Het allround-fietsenbedrijf SuriNed dacht na over een oplossing en introduceerde de fietsenophaalservice. Een uitkomst: wie pech krijgt in Paramaribo of de kuststrook, belt naar 8992454 of 7742891 en wordt samen met de fiets opgehaald.

Deze dienstverlening is niet gratis, maar wordt wel betaalbaar gehouden, zegt Vincent Monkau, directeur van Surined-fietsen aan de Hofstraat 42 in Paramaribo. “Wij willen graag zoveel mogelijk mensen zien fietsen, op een veilige manier. We weten dat het echt vervelend is wanneer je aan de andere kant van Paramaribo staat en niet terug kunt fietsen omdat je pech hebt.” De nieuwe service beperkt zich niet tot Paramaribo, maar rukt ook uit naar Commewijne, Wanica en Saramacca.