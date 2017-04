International Jazz Day 2017 in het teken van Kasekojazz

12 april 2017 | |

Op 30 april 2017 wordt wereldwijd voor het zesde achtereenvolgende jaar International Jazz Day herdacht. In Suriname mag productie bureau Roseternal Media dit al voor de vierde keer organiseren. Met de hulp van partners en sponsoren ligt het accent op Kasekojazz en is drumdocent en meester drummer Eddy Veldman (1951) te gast van 19 t/m 30 april.

International Jazz Day (IJD) is door de Unesco in het leven geroepen om de positieve boodschap van jazz te spreiden. “Jazz is meer dan een muziekstijl; het is een bevestiging van onze mogelijkheden om in vrede met elkaar samen te werken en mee te doen ondanks onze diepgaande verschillen. Verder nog om elk te spreken met onze unieke persoonlijke stemmen maar toch met respect naar elkaar toe om het gezamenlijke doel te vieren”, aldus Thomas R. Carter, President van het Thelonius Monk Institute of Jazz in Washington DC, die de trekker is van deze dag samen met Herbie Hancock, de Unesco Goodwill Ambassador for Intercultural Dialogue en voorzitter van Het Thelonius Monk Institute of Jazz.

Eddy Veldman kan het beste worden omschreven als een geboren drummer, die meer bekend staat om zijn dynamiek, gedrevenheid, inspirator voor vele andere drummers en entertainer met klasse. Hij is ook in het bezit van een gigantische staat van dienst. De Nederlandse krant ‘De Volkskrant’ zegt het volgende: “Veldmans werk op de drums is van hoog niveau, een mening gedeeld door de vele artiesten uit verschillende disciplines waar hij mee optreedt.” Bijzonder is zeker dat Eddy samen met bassist Pablo Nahar in de jaren 80 het Surinam Music Ensemble hebben opgericht, de Paramaribop oftewel Kasekojazz ontwikkelen, en daarmee zowel binnen als buiten Europa toeren.

Het bezoek van Eddy heeft dan ook als belangrijkste doel voornamelijk jongeren onder het thema ‘Het ritme van Kasekojazz’ de technieken van dit deel van ons immaterieel erfgoed bij te brengen. Aan het eind van de week en dus op 30 april vindt in Hotel Residence Inn de finale presentatie plaats. Tijdens zijn bezoek zal Eddy ook een bezoek brengen aan het Boven Suriname gebied en Marowijne.

Met het bezoek van Eddy staan er nog twee activiteiten op schema. De eerste is een lezing op maandag 24 april. Deze lezing staat in het teken van het Jaar van de Kaseko. Eddy zal samen met de twee overige inleiders Romeo Kotzebue en Marcel Balsemhof (Bachelor in Music Education en bassist) zijn licht laten schijnen over onze Kaseko iconen en de ontwikkeling van de Kasekojazz. Tot slot is er de muziek jam op 28 april waar eenieder die met Eddy wilt musiceren van harte welkom is.

Muzikanten en vocalisten in Suriname krijgen met het bezoek van deze meester drummer de gelegenheid om hun talenten aan te scherpen en muziekliefhebbers krijgen de kans een concert op niveau te zien. Naast de workshop deelnemers en Eddy Veldman zelf, zal ook de Kasekojazz formatie uit de jaren 90 ‘Time Out’ optreden. De komst van Eddy Veldman wordt verder mogelijk gemaakt door De Nederlandse Ambassade in Paramaribo, Hakrinbank, Surinam Airways, Residence Inn, ATV en EMF Sound Rental.