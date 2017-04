Audities Caribbean’s Next Top Model in Suriname

9 april 2017 | |

Het televisieprogramma Caribbean’s Next Top Model, waarin Caribische modellen strijden om de titel van het top model van het Caribische Gebied, organiseert dit jaar ook audities in Suriname. Deze vinden op 13 mei in Courtyard by Marriott Paramaribo plaats. De organisatie achter Caribbean Next Topmodel is hiervoor in zee gegaan met het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur).

“Twee jaar geleden zijn de Surinaamse modellen Raquel Wijnerman en Safora Jap A Joe afgevaardigd naar de wedstrijd. Het wordt de eerste keer dat er officiële casting wordt gedaan in Suriname”, laat ex topmodel Aby Jo Elshot een der juryleden voor de auditie weten.

Voor Telesur is het belangrijk dat ook vrouwen benaderd worden met typische evenementen die hen aanspreken. “Dit is voor ons de manier om als Surinaams bedrijf vrouwen in Suriname de gelegenheid te bieden om niet alleen hun uiterlijke schoonheid te tonen, maar ook uit hun comfortzone te stappen en hun kunnen te tonen” aldus het bedrijf.(Photo: Caribbean’s Next Top Model)