Advocaat van Bouterse ontkent bezoek aan Dino in de VS

8 april 2017 | |

PARAMARIBO, 8 apr – “Het is compleet onwaar.” Dit zegt advocaat Irvin Kanhai naar aanleiding van geruchten over een bezoek aan Dino Bouterse. Kanhai heeft de zoon van president Bouterse niet opgezocht in de Verenigde Staten van Amerika. Dino zit er opgesloten voor de komende jaren. Volgens Kanhai is gemakkelijk te achterhalen of hij op gevangenenbezoek is geweest of niet. Daar hoeft geen speciaal register voor te worden opengetrokken.

“Het gevangeniswezen in Amerika houdt publieke registraties. Iedereen mag er op afgaan. De Amerikaanse ambassade kan gebeld worden om een public record te krijgen. Daar kan je nagaan of ik Dino Bouterse ooit heb bezocht. Het is compleet onwaar”, zegt mr. Kanhai tegenover Dagblad Suriname. Er is wel sprake van een ‘dienstreis’ naar de VS. Kanhai en presidentieel veiligheidsadviseur Melvin Linscheer zijn in januari op reis geweest.

Het bezoek zou geen ander doel hebben dan een regeling te treffen voor het betalen van functionarissen die Suriname hebben vertegenwoordigd sinds 2012. “Dat men insinueert dat de president op kosten van de staat ons stuurt om met Dino Bouterse te spreken, is een gemene leugen. Dino is al veroordeeld, wat zouden Kanhai en ik nog kunnen doen. Dit is een grote en gemene leugen”, zegt Linscheer.