Deelname Erwin de Vries aan bijzondere expositie A’dam

6 april 2017

De Surinaamse beeldend kunstenaar Erwin de Vries zal in januari 2018 deelnemen aan een uniek evenement met expositie op het Museumplein in Amsterdam. Deze expositie maakt deel uit van een groot landelijk evenement genaamd ‘Kunst voor de Majesteit‘ in Nederland. Op het Museumplein in hartje Amsterdam tussen de belangrijke musea: Stedelijk Museum, Van Goghmuseum en het Rijksmuseum, wordt een paviljoen opgezet speciaal voor deze expositie. Er is een selectie gemaakt van 80 professionele kunstenaars, die elk een ruimte krijgen in dit paviljoen van 3 bij 5 meter.

Indien men in aanmerking neemt dat er in Nederland zo’n 100.000 kunstenaars aktief zijn, maakt het voor deze 80 geselecteerde kunstenaars heel bijzonder te mogen deelnemen aan deze expositie. De in Suriname woonachtige kunstenaar Erwin de Vries voelt zich zeer gewaardeerd dat hij geselecteerd is om te participeren in deze bijzondere expositie. En de organisatie op hun beurt is vereerd met de deelname van Erwin de Vries aan deze expositie en heet hem van harte welkom, daar hij reeds behoorlijk op leeftijd is, inmiddels 87 jaar, Ereburger van Amsterdam is en vele beelden voor deze stad heeft mogen maken.

Bij deze expositie krijgt de kunstenaar ook nog een aparte gallerij waar hij de bronzen portretten gaat exposeren van veel bekende Nederlanders die hij door de jaren heeft vastgelegd. Een bijzonderheid daarbij is een bronzen portret van Prins Friso, die op tragische wijze om het leven kwam. De deelnemende kunstenaars hebben allemaal geheel verschillende kunstuitingen. Zo is er een kunstenaar die met speciale lichteffecten een sfeer creëert buiten op het Museumplein, waarbij men het gevoel krijgt onder of in water te lopen.

In september dit jaar komt er een catalogus uit met alle deelnemende exposanten, en enkele van hun werken. Men kan dan een kunstwerk aanschaffen uit de catalogus, een deel van de opbrengst is bestemd voor een goed doel.