President Bouterse belooft grondige aanpak misdaad in Suriname

5 april 2017

PARAMARIBO, 5 apr – President Desiré Bouterse belooft een grondige aanpak van de misdaad in Suriname. Ook in het achterland zullen acties worden uitgevoerd. De dreiging is heel groot. De attitude en performance van de mensen baren ons zorgen. We hebben tijd genomen om de plannen goed te bespreken”, zei Bouterse tijdens een persconferentie.

Alle veiligheidsdiensten en –organisaties zijn in stelling gebracht. “Ook buurten en ouders zullen betrokken worden. Natuurlijk kan niemand dit goed praten. Het geheel is nu vrij goed in kaart en onder controle”, zei Bouterse. Hij vindt dat het “veiligheidsgevoel terug moet komen.” In het Lawagebied, in Oost Suriname heerst een onveilige situatie. Het is een goudrijk gebied, waar veel Brazilianen werken.

De illegaliteit viert er hoogtij in allerlei vormen. “We hebben gesprekken gevoerd met Brazilie”, aldus Bouterse. Dat burgers protesteren tegen de verhoogde brandstofprijs is de regering ook opgevallen. “We moeten meer met de samenleving praten. Aan onderwijs en volksgezondheid moeten wij drie miljard uitgeven. We hebben enorme kosten aan het wegennet. Als het niet uit de lengte kan, moet het maar uit de breedte.”