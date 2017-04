‘Nederland liet gekoloniseerde geest achter in Suriname’

4 april 2017 | |

PARAMARIBO, 4 apr – “Wat over is gebleven is een gekoloniseerde geest.” Dit zegt Jim Hok, voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, PALU, en minister van Natuurlijke Hulpbronnen in het eerste kabinet Bouterse. Die gekoloniseerde geest is de erfenis die hangt als een molensteen om de nek als het gaat om de ontwikkeling van Suriname en de Surinamer. Sinds de staatkundige onafhankelijkheid is het land niet veel opgeschoten.

Dat is de inventaris van ruim veertig jaar Republiek Suriname. Een zielige staat. Tijdens de viering van veertig jaar politieke partij PALU zei Hok dat het land niet veel is opgeschoten. Al na ongeveer vijf jaar onafhankelijkheid kwam Nederland zelf tot de conclusie. Er moest wat gebeuren. En dat was de staatsgreep van 1980 onder leiding van Bouterse. Volgens Hok is het een bedenksel van de Nederlandse politiek.]

Het verklaart ook waarom Den Haag zo gul was met ontwikkelingsgeld na de staatsgreep. De regering van premier Henck Arron had er niets van gebakken en de ontwikkeling stagneerde van alle kanten. Dat heeft alles te maken met een ingebed gebrek aan zelfvertrouwen. Het is Surinamers nooit bijgebracht. Ook nu nog is het gebrek merkbaar in alle geledingen van de samenleving. Daar moet nu aan worden gewerkt.