Populair Bollywood zangduo naar Suriname

Het befaamde Bollywood zangduo Samir Date en Dipalee Somaiya geeft volgende maand een concert in Suriname. Het gaat om een Moederdagconcert op zaterdag 13 mei in de Anthony Nesty Sporthal. Voor de muzikale begeleiding zorgt Yaadgaar Orchestra onder leiding van Riaz Ahmadali.

Samir Date en Dipalee Somiya zijn met meer dan driehonderd shows in de afgelopen 3 jaren het meest gevraagde Bollywood zangstel. Samir heeft als playbackzanger in diverse hindifilms zoals Jazbaat, Parampara, Fauj liederen gezongen. Dipatee is een Saregama ster en vier maal onderscheiden door de Indiase overheid waaronder twee keren door premier Narendra Modi van India voor zijn verdiensten in de muziekwereld. Samir komt ook uit een muzikale familie. Zijn vader Ravi Date is een bekende componist en oom Arun Date is een bekende Marathi zanger.

Het optreden van dit populaire Bollywood zangkoppel is in het kader van hun toer door Amerika, Europa en het Caribische Gebied. Van 14 april tot en met 17 april geeft het koppel shows in Engeland, op 21, 22 april en 6 mei doen ze Amerika aan. Na hun optreden in Suriname doen de artiesten, op 10 juni, Kenya aan.