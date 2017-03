Roy Ristie nieuwe managingpartner omroep RTV7

31 maart 2017 | |

Verbindingsmakelaar, communicalist en policy entrepeneur Roy Ristie wordt per 1 april manager marketing & communication van de nationale Caribisch/Zuid-Amerikaanse diaspora omroep RTV7 in Nederland. Deze TV zender is gedurende 7 dagen in de week 24 uur per dag te ontvangen in meer dan 6 miljoen huiskamers in Nederland. De programma’s hebben een link met herkomstlanden van het Koninkrijk der Nederlanden, maar over diverse zaken en nieuws uit de Caribisch/Zuid-Amerikaanse diaspora.

Roy Ristie: “dit medium levert een bijdrage aan het geheugen van ons allemaal. Het kijkt optimistisch naar de toekomst en bewerkstelligd het thuisgevoel van ook haar doelgroep in Nederland; en dat verdient meer maatschappelijk draagvlak”. Typerend voor de man die altijd op zoek is naar de verbinding.

RTV7 voert de slogan ‘Welcome Home’ omdat iedereen zich in Nederland thuis moet kunnen voelen”, aldus Ristie, die in zijn nieuwe functie de toegang van producenten tot het medium wilt vergroten. RTV7 is voor iedereen die thuis hoort in Nederland.

Ristie zal zijn functie combineren met o.a. het Algemeen Bestuurslidmaatschap dat hij in Amsterdam Zuidoost vervult.