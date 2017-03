Madhu Lalbahadoersing Bachelor in klassieke zang

30 maart 2017 | |

Madhu Lalbahadoersing heeft afgelopen week haar Bachelor in de muziek behaald. Zij studeerde af aan de afdeling Indiase muziek van de faculteit Wereldmuziek van Codarts, hogeschool der Kunsten te Rotterdam. In Nederland en in India studeerde Madhu de afgelopen 4 jaren Noord-Indiase klassieke zang in de Khayal stijl. Daarnaast studeerde zij ook diverse bijvakken als tabla, piano, raaga analyses, composition analyses, musical- and cultural history.

Inhoud van het examen

Het eindexamen hield in een gevarieerd optreden qua stijlen en instrumentele bezetting van ruim vijf kwartier en werd bijgewoond door ruim 100 familie, vrienden en notabelen uit de muziekwereld. Deze werden getrakteerd op een openingsbhajan, een klassiek stuk in de Khayal stijl in raag Bageshree, een thumri (semi-klassiek genre) in raag pilloo en een cross over stuk. Het examen/optreden begon sereen. Gaandeweg werd het energieker en eindigde met een spetterende cross over item van Shankar Tucker. Met dit optreden sloot Madhu haar hoofdvak, Noord Indiase klassieke zang in de Khayal stijl, af.

Hoge waardering

Het examen werd afgenomen door een team docenten, onder toezicht van de legendarische pandit Hariprasad Chaurasia uit India. Na afloop besloten deze docenten, na een kort beraad, Madhu het cijfer 9 (negen) toe te kennen voor dit examen. In een toelichting spraken docenten lovende woorden in de richting van Madhu. Het aanwezige publiek was aangenaam verrast door de kennismaking met Madhu’s klassieke zangvaardigheden. Madhu zelf verklaarde dat ze nooit eerder zo nerveus was geweest als tijdens dit examen. Dat kwam voornamelijk door de aanwezigheid van een grootheid als pt. Hariprasad Chaurasia, die ook nog ‘ns op de eerste rij zat te beoordelen.

Lange weg afgelegd

Niti Ranjan Biswas, hoofd van de Indiase afdeling van Codarts, zei het volgende over Madhu: “Ik heb persoonlijk, ruim 4 jaar geleden, Madhu opgeroepen om auditie te doen bij Codarts, nadat ik op Youtube enkele mooie videoclips zag waarbij Madhu prachtige bollywoodliederen zong. Ik had terstond vertrouwen in Madhu en geloofde in haar kunnen. Zij moest wel bereid zijn om terug te gaan naar de roots van muziek, de klassieke muziek, en van daaruit haar zang weer op te bouwen. Die lange weg heeft Madhu vervolgens afgelegd en het noodzakelijke zware werk verricht. Ik ben tevreden en trots op haar. Met een klassieke zangstudie verwerf je een totaal pakket. Dit in tegenstelling tot de lichte- of semi klassieke stijlen zoals thumri, gazal, geet, bhajan, bollywood etc. Wie eenmaal de klassieke zang beheerst kan alle overige genres aan. Dat zie je ook terug bij Madhu, ze doet moeiteloos cross over projecten met o.a. marimba, wat te zien was bij het examen. Maar ik ben ervan overtuigd dat Madhu de klassieke stijl nooit helemaal zal kunnen loslaten, nu ze ervan geproefd heeft”, aldus het hoofd van de Indiase afdeling van Codarts, Niti Ranjan Biswas.

Talent verdient ondersteuning

Pandit Hariprasad Chaurasia, beschermheer van de Indiase afdeling van Codarts zei het volgende over Madhu: “Madhu heeft zojuist heel goed gezongen en haar unieke muzikaliteit getoond. Zij heeft ook een heel hoog cijfer behaald. Ik ken haar ruim 4 jaar nu en ze is goed in diverse stijlen; klassiek, semi klassiek en modern. Omdat Madhu èn getalenteerd èn gedreven is, ben ik bereid haar op alle mogelijke manieren te helpen in haar ontwikkeling. Daarom adviseerde ik haar recentelijk om tijdelijk naar Kolkata India te gaan, om te wonen in een inspirerende omgeving en te leren van kundige guru’s. Dat heeft ze ook gedaan, met positief effect. Ik ben ervan overtuigd dat Madhu een mooie toekomst tegemoet gaat als zangeres.

Fascinatie voor klassieke muziek

Over haar keus om klassiek te gaan studeren, zegt Madhu: ‘klassieke muziek intrigeerde mij al heel vroeg. Daarnaast wilde ik de raags begrijpen, toen ik ontdekte dat bhajans en filmmuziek hierop gebaseerd waren. Daarom heb ik de kans om klassieke zang te gaan studeren met beide handen gegrepen, toen deze zich aandiende. Ik studeer nu af maar overweeg de aansluitende master opleiding nog te doen. Er valt nog zoveel te leren en daarom wil ik me, zeker nu nog, geen klassieke zangeres noemen’.

Op Codarts is Madhu in aanraking gekomen met muziekstijlen van over de hele wereld. Dit wilt ze verwerken in haar toekomstige projecten. Ze hoopt dat dit als een verrijking ontvangen zal worden. Met die hoop en vol vertrouwen werkt Madhu al enige tijd aan een cross over album. Info hierover zal tzt via haar fb pagina verspreid worden. Daar vindt u tevens alle overige relevante informatie.

(FOTO: Madhu en pt Hariprasad Chaurasia via picapics.nl)