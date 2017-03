IAMGOLD vindt driemaal meer goud dan verwacht in Suriname

30 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 30 mrt – Multinational IAMGOLD is in de wolken. In het gebied Anomaly M, in Saramacca, is bijna driemaal meer goud gevonden dan was verwacht. Dit meldt de Times of Suriname. Aanvankelijk was verwacht dat er ongeveer vijftienduizend kilogram goud lag. Het blijkt bijna vijftigduizend kilo te zijn. Ook de Surinaamse regering lacht.

Het gebied is niet zo lang geleden beschikbaar gesteld. Dit gebeurde onder bepaalde voorwaarden. Suriname krijgt tien miljoen dollar in contanten als IAMGOLD tevreden is met de onderzoeksresultaten. Ook krijgt Suriname als borg ruim drie miljoen gewone aandelen in IAMGOLD. Het lijkt moeilijk te bedenken waarom de Canadese multinational niet blij zou zijn. Directeur Steve Letwin is sowieso content.

Hij ziet voordelen voor ‘alle belanghebbenden’, ook de regering van Suriname. Een extra voordeel bij de goudvoorraden van Anomaly M, is de omgeving. Het gesteente waarin geboord moet worden, blijkt tot op zeker honderd meter behoorlijk zacht. De hardheid van het gesteente weegt zwaar mee in de kostprijs. In het Rosebel-gebied, in Brokopondo, heeft IAMGOLD al een groot wingebied. Het gesteente daar is erg hard.