TV: Rituelen bij Surinaamse uitvaart

28 maart 2017 | |

Op woensdag 29 maart is deel 3 van de zesdelige NTR-serie ‘Doodgewoon’ om 19.20 uur op NPO 2 te zien. Daarin ook aandacht voor rituelen bij een Surinaamse uitvaart. Dennis Friperson(FOTO) is uitvaartondernemer en is gespecialiseerd in multiculturele uitvaarten. De Surinaamse uitvaart die op het programma staat, begint in het rouwcentrum. Daar komt aflegvereniging Trouw de overledene verzorgen en dat gaat gepaard met veel gezang en geheime rituelen zoals dat ook in Suriname gebeurt.

Verder in deze uitzending: voor uitvaartbegeleider Kitty van Dijk is het de dag van de uitvaart van Rodyn, een kindje dat maar elf weken oud is geworden. De dag begint zeer emotioneel als baby Rodyn in zijn kistje wordt gelegd en ook Kitty houdt het dan niet droog.

De zesdelige NTR-serie Doodgewoon biedt een fascinerend kijkje achter de schermen van de uitvaartbranche in en om Rotterdam. Om het afscheid van een dierbare zo mooi mogelijk te maken doen de mensen in de uitvaart hun werk met hart en ziel.(FOTO: Wim Bos)