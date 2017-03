Oppositie eist terugdraaien verhoging brandstofprijs

28 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 28 mrt – De gezamenlijke oppositiepartijen in Suriname eisen dat de regering per onmiddellijke ingang de voorgenomen verhoging van de brandstofprijs terugdraait. Voor de oppositie en het volk is dit onacceptabel. “Deze regering verschuilt zich te gemakkelijk achter de olie- en goudprijs, terwijl corruptie en financieel-economisch wanbeleid belangrijke oorzaken van de neergang zijn. De verhoging zal moordend werken op het volk, want de verhoogde brandstofprijs zal doorwerken in bijna alle sectoren van onze economie en de handel. Goederen en diensten in Suriname zullen duurder worden” aldus de oppositie-partijen VHP, NPS, PL, ABOP en DOE in een persbericht.

Het bericht luidt verder:

“De NDP regering had tijdens de verkiezingen in 2010 o.m. beloofd om de verhoging van de benzineprijs terug te draaien. Die belofte is nooit nagekomen. De president had ook beloofd om corruptie aan te pakken, maar tot nu toe is er niemand opgepakt die er met miljoenen van de Staat vandoor is gegaan. In tegendeel zijn diverse corruptievelingen die gestolen hebben weer in hoge posities met dikke salarissen benoemd. De NDP regering laat ook nu weer het volk het gelag betalen. In plaats van honderden miljoenen die door corruptie gestolen zijn terug te halen wordt het volk langzaam kaalgeplukt met de vele verhogingen.

Ook bij deze verhoging van de brandstofprijs wordt niet uitgelegd wat de financiële positie van het land is en hoe men die zal verbeteren. Het volk moet maar slikken, terwijl de regering Bouterse allerlei onnodige uitgaven blijft doen. De minister van Financiën reist er nog steeds op los, terwijl het volk pinaart. Laat de president een overzicht geven van de reiskosten van deze minister en ook van diens periode bij de Centrale Bank. Laat hij uitleggen waar al die reizen voor nodig zijn geweest en ons garanderen dat er geen privé-reizen bij zitten die door de belastingbetaler zijn betaald.

De diefstal door corruptie, het verkwanselde overheidsgeld, de mislukte infrastructurele projecten, een inefficiënte belastingdienst en te dure zorgsector hebben de samenleving miljarden extra SRD gekost. Nu vraagt de regering het volk nieuwe offers te brengen zonder aan te geven hoe zij de crisis zal oplossen.

De Oppositie protesteert krachtig tegen deze verhoogde brandstofprijs, en eist van de regering, dat de verhoging onmiddellijk wordt teruggedraaid”.