Ella! met Denise Jannah gaat weer ‘on tour’

28 maart 2017

2017 is het jaar waarin de legendarische Jazz zangeres Ella Fitzgerald 100 jaar zou zijn geworden. Reden te meer de succesvolle voorstelling Ella! te hernemen. Denise Jannah, de eerste Nederlandse zangeres die gecontracteerd werd door het Amerikaanse Blue Note jazzlabel, kruipt in de huid van Fitzgerald. Jannah vertelt Ella’s levensverhaal en vertolkt haar mooiste liedjes op prachtige wijze. In ‘ELLA!’ brengt Denise Jannah deze ‘First Lady of Song’ tot leven. ‘ELLA!’ biedt muziektheater in pure vorm.

Weinigen weten dat achter de glansrijke carrière van Ella Fitzgerald een grimmige jeugd, deels doorgebracht in een tehuis, schuil ging. Ella’s moeder stierf toen ze vijftien jaar oud was en daarna raakte haar leven in een vrije val. Tot zij op een avond de legendarische ‘Amateur Night’ in het Apollo Theatre in Harlem, New York, won. Vanaf dat moment veranderde haar leven spectaculair en groeide ze uit tot de ‘Queen of Jazz’.

De in Suriname geboren tweevoudig Edison winnares Denise Jannah speelde naast haar internationale zangcarrière in diverse musicals waaronder ‘A Night at the Cotton Club’, ‘Ain’t Misbehavin’ en ‘Joe, de Musical’. Ook speelde ze eerder bij theatergroep Urban Myth in de voorstelling “Sophie & Nola”

‘ELLA!’ is geregisseerd door artistiek leider Jörgen Tjon A Fong van theatergroep Urban Myth. Interactie, een losse sfeer, het combineren van verschillende disciplines, culturele diversiteit, maatschappelijke betrokkenheid, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en onderwerpen die aanspreken zijn allemaal ingrediënten van onze projecten.(FOTO: Jean van Lingen)