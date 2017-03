Personen van Surinaamse Afkomst mogen vaardigheden registreren

26 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 26 mrt – Personen van Surinaamse Afkomst, PSA, krijgen de mogelijkheid om hun vaardigheden en expertise te registreren via de Diasporawebsite. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De website is intussen in Nederland geactiveerd. PSA in andere landen komen ook aan de beurt.

Iets later dit jaar wordt de website toegankelijk voor PSA in Frans Guyana en Miami, in de Verenigde Staten van Amerika. De lancering maakt deel uit van het project “Mapping of the Surinamese Diaspora.” Buitenlandse Zaken onderneemt verdere stappen om de Surinaamse diaspora in kaart te brengen. De bedoeling is hen “de mogelijkheid te bieden een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname.”

Aansluitend op de activering van de website wordt in Nederland de workshop Suriname Business Engagement gehouden. Doel is ondernemers binnen de diasporagemeenschap te interesseren in het starten van een bedrijf in Suriname. Binnen het project wordt ook onderzoek gedaan naar vaardigheden die nodig zijn bij onder andere Surinaamse ondernemers, de overheid en de universiteit.