La Rouge viert 25 jarig jubileum ook in Suriname

26 maart 2017

De populaire Surinaams-Nederlandse kaskawina band La Rouge, viert haar 25 jarig bestaan ook met de fans in Suriname. Dat vertelt bandleider tevens zanger Isaac Menso aan Paramaribo Entertainment Newz Network (PENN). “Op 2 december vieren we het in club The Box in Amsterdam, Nederland en daarna gaan we naar Suriname. Ik denk aan een grote show in de Anthony Nesty Sporthal of in het Flamboyant Park”, vult de bandleider aan.

De populaire Surinaams-Nederlandse kaskawina band werd op 22 oktober 1992 opgericht. Begin 2005 scoorden zij tweemaal een hit, mede dankzij het producersteam RMXCRW, met de nummers ‘Je doet’ en ‘Als je weet wat je doet’. In 2016 werkten ze mee aan het debuutalbum van Cho, Knock Knock 3, op de track Ik Mis Je. Dit jaar kunnen we ook nieuwe muziek van La Rouge verwachten. Er zijn plannen om twee EP´s uit te brengen.

La Rouge was in 2015 voor het laatst in Suriname voor een optreden bij de All Black Every Thing Party. Op zaterdag 8 april staat La Rouge op het BORGOE meets PARBO Indoor Festival in de Maassilo Rotterdam: