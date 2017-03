Zanger Henry Ceder overleden

25 maart 2017 | |

De Surinaams-Nederlandse zanger en ondernemer Henry Ceder is vanmorgen overleden. Ceder, die niet meer weg te denken is uit de Surinaamse en Nederlandse showbizz, was al geruime tijd ernstig ziek. Vorige maand werd er nog een speciaal eerbetoon voor hem gehouden in Hoofddorp. Begin deze maand was er een eerbetoon in Suriname en werd Henry Ceder door de president onderscheiden voor zijn verdiensten.

Ceder begon reeds in z’n jongere jaren in de jaren ‘80 als deelnemer aan diverse songfestivals. Samen met Henna Huisraad sleepte hij ook als duo-winnaar de titel binnen. Met diverse artiesten heeft hij in meerdere shows gestaan die indertijd georganiseerd werden door de organisatie ‘Peace Forever’. Met zijn zwoele ontwapenende soul stem kreeg hij de dames aan het zwijmelen.

Ook als ondernemer heeft Henry zijn sporen verdiend. Hij was oprichter van Eethuis Amranta’s waar diverse Surinaamse menu’s door Henry zelf bereid werden maar waar ook muziek gemaakt werd. Amarante was tevens de kweekvijver voor jong talent: jongeren werden door Henry Ceder begeleid en klaargestoomd voor het grote publiek. Daarnaast was hij oprichter van het beveiligingsbedrijf ‘Brotherhood’. Verder maakte hij als voorzanger van de bands Sukrumaster en Sukrusani furore, naast voorzangers Teve en (wijlen) Morman. 2 Gouden platen sleepten zij in de wacht. Henry Ceder was ook oprichter van ‘jong Sukrusani’, op 29 januari jl. schitterden zij in Paradiso, Amsterdam, met alle bekende tophits. Het publiek zong alle nummers enthousiast mee. Zonder Henry geen Sukrusani!