Narsingh brengt grootouders en kleinkinderen dichter tot elkaar

23 maart 2017

Binnen de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland weten oud en jong elkaar in normen, waarden en tradities niet altijd meer te vinden. In de vierdelige serie ‘Nooit te laat’ duikt presentator Narsingh Balwantsingh met Hindoestaanse grootouders in het leven van hun kleinkinderen en andersom, om ze dichter bij elkaar te brengen. Dit levert humorvolle, ontroerende en soms aangrijpende reportages op over mensen die onvoorwaardelijk van elkaar houden, maar elkaar niet echt kennen.

In de serie praat Narsingh met de hoofdpersonen, individueel en samen, over het leven, liefde, geloof en de dood. Hij brengt zijn gasten dichter bij elkaar dan dat ze ooit geweest zijn. Zijn ze blij met hoe hun leven zich heeft ontwikkeld? Zijn ze gelukkig met hoe hun kinderen en kleinkinderen zich hebben ontwikkeld? Wat vinden ze belangrijk om tegen elkaar te zeggen voordat ze het leven laten?

De eerste aflevering draait om Oma Indra Ramcharan-Mahabier en kleindochter Shalini Bholasing. Samen delen ze een passie voor zingen. Shalini is afgestudeerd aan het conservatorium in Indiase zang. Oma Indra had jaren geleden een hit in de hindoestaanse gemeenschap. Shalini maakt zich zorgen om de gezondheid van Oma Indra, die diabetes heeft. Ze zou graag willen dat oma actiever is, en neemt haar mee naar een dansclub. Maar ze heeft grote waardering voor Indra die in haar leven alles opzij heeft gezet voor haar kinderen en kleinkinderen. Oma is trots op haar kleindochter, maar maakt zich zorgen of Shalini het wel gaat redden in de maatschappij. Ze heeft haar twijfels bij de keuze voor het artiestenleven. Ze had liever gezien dat Shalini al getrouwd was en een gezin zou stichten.

Uitzending: vanaf 26 maart vier zondagen om 16.25 uur op NPO 2