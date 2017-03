In ongenade gevallen Surinaamse minister: meerderheid was blij met mij

22 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 22 mrt – De in ongenade gevallen Jennifer van Dijk-Silos kan maar niet vatten waarom ze weg moet als minister van Justitie & Politie. Het ministerie van Justitie & Politie was dringend aan reorganisatie en ordening toe. Haar aanpak van de afgelopen anderhalf jaar was precies daarom bedoeld. “Bij ordening stuit je op belangen van mensen”, stelt Van Dijk-Silos.

In haar ogen is het wat haar fataal is geworden. De heilige huisjes lieten het niet over zich heen gaan. Maar het ministerie en de organen die eromheen draaien, moeten dringend een andere richting op. Daarom ook is ingegrepen. “De meerderheid was er gelukkig mee”, zegt Van Dijk-Silos tegenover de Times of Suriname. Dat niet alles gedaan kon worden wat gepland was, had vooral ook te maken met het gebrek aan geld.

Dat slecht gecommuniceerd werd met onder meer het Hof van Justitie, is volgens Van Dijk-Silos een grote leugen. Toch stellen de rechters in een brief aan president Desiré Bouterse precies dit aan de kaak. “Ze beschuldigen me van een aantal dingen die niet kloppen. De president wilde dat ik weg moest, maar ik ben het niet eens met wat het Hof stelt. Ik vind wat met mij gebeurd is onrechtvaardig”, aldus Van Dijk-Silos.