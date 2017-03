Vriendengroep Himmat sluit Goede Doelen Project Suriname af

21 maart 2017 | |

De Vriendengroep Himmat uit Nederland heeft deze week haar Goede Doelen Project Suriname afgesloten. Een van de onderdelen van dit project was het verspreiden van hulpgoederen voor Suriname in de maand maart 2017. Hiervoor werd een 40 foot container afgelopen winter in Nederland geladen vol hulpgoederen en naar Paramaribo verscheept. Op de foto de aankomst en opening van de container in Suriname begin deze maand. Bekijk ook dit filmpje:

De Vriendengroep Himmat bestaat al 31 jaar. Sport – meer in het bijzonder voetbal – is de bindende kracht van deze vriendengroep. Jaarlijks reist de Vriendengroep op eigen kosten naar Suriname. Tijdens het verblijf in Suriname wordt voetbal, ontspanning en/of bezoeken aan de districten en het binnenland gecombineerd met het ondersteunen van sociaal zwakkeren en kwetsbare groepen.

De ondersteuning in Suriname gebeurt aan een breed scala van organisaties en instellingen. Zonder onderscheid naar etnische groep, religie, politieke gezindheid of wat dan ook. Zorginstellingen, kindertehuizen, scholen, sportverenigingen, opvanghuizen voor weeskinderen, maar ook particuliere hulpbehoevenden komen in aanmerking van het Goede Doelen Project van Himmat. De vorm waarin deze organisaties worden ondersteund bestaat uit schenkingen van o.a. rolstoelen, loopkrukken, speelgoederen, sportattributen zoals tenues en judomatten, maar ook kleding voor ouden van dagen.

De Vriendengroep zamelt deze materialen in via contacten die leden van de vriendengroep in Nederland hebben met scholen, Rotaryclubs, bedrijven en sportverenigingen of andere instellingen. Alle materialen worden op kosten van de Vriendengroep opgehaald, opgeslagen en gesorteerd bij het Surinaams Handelcentrum in Zoetermeer. Het proces van contact leggen, materialen verzamelen, sorteren en opslaan geschiedt gedurende een jaar lang. De laatste etappe is het laden en verschepen van een container met de verzamelde goederen.