Uit Suriname gezette Roemeen ‘bewoog zich in de hoogste kringen’

17 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 17 mrt – De uitgezette Roemeen Alexandru Vlahos heeft kans gezien zich tot in de hoogste politieke kringen van het land te manoeuvreren. Volgens de Ware Tijd heeft ‘Alex Vlah’ zelfs ‘weleens in ongedwongen sfeer in het gezelschap van de president vertoefd.’ Het verklaart waarschijnlijk waarom de man spoorslags het land is uitgezet. Na ruim tien jaar illegaal verblijf in Suriname.

Een rel binnen de rechterlijke macht werd daarbij niet uit de weg gegaan. Het Openbaar Ministerie zette Vlahos uit, ondanks een rechterlijk besluit in zijn voordeel. Kennelijk stond er veel op spel. “Een langer verblijf in het land en de duistere zaken om hem heen zouden het staatshoofd in grote verlegenheid kunnen brengen”, schrijft de krant. Vlahos heeft kans gezien om enkele keren buiten Suriname te reizen.

In 2014 verklaarde hij in Panama dat het Surinaamse noodpaspoort waar hij op reisde vak was. Hij bekende ook Roemeen te zijn en in zijn land veroordeeld te zijn voor fraude. Surinaamse autoriteiten werden toen op de hoogte gesteld. Toch is Vlahos ongemoeid gelaten. Hij kwam pas weer op de radar toen hij via het ministerie van Financiën toelating vroeg voor vier personen uit Bangladesh. Het buitenlandse bedrijf war Vla os de vertegenwoordiger van was en dat werk verricht voor het ministerie, ontkende bij navraag dat de vier op de loon lijst voorkwamen. Suriname blijkt al geruime tijd een trekpleister voor mensensmokkel uit Bangladesh.