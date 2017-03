Eindverslag LGBT hoorzittingen naar minister

17 maart 2017 | |

“Het is nu tijd om beleid te maken zodat we de rechten van de LGBT-gemeenschap in Suriname kunnen waarborgen. Het zijn mensen en wij mensen zijn divers. We moeten elkaar accepteren in al onze diversiteit. Dat is waarvoor ik pleit”, zei minister Jennifer Van Dijk-Silos dinsdag bij de overhandiging van het eindverslag van een reeks van hoorzittingen.

De commissie Diversiteit & Inclusiviteit (DI) vallende onder het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), in Suriname is in twee rondes bezig geweest met hearings om de meningen van het maatschappelijk middenveld (verschillende particuliere organisaties, belangengroepen en religieuze organisaties) over de LGBT’s te analyseren. De hearings waren bedoeld om de gevoelens van de samenleving ten aaanzien van de LGBT’s en de mensenrechten onderzoeken. De resultaten zijn samengevat in een verslag en gepresenteerd aan de minister.

Silos zegt dat nog heel veel gedaan moet worden om de gemeenschap te informeren over de mensenrechten die ook rechten zijn van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT). Uit gesprekken met het maatschappelijk middenveld is er nagegaan in hoeverre er weerstand is binnen de samenleving om LGBT-rechten in Suriname ook als mensenrechten te accepteren.

Geconstateerd is dat er een aantal misvattingen zijn in de samenleving over de LGBT’s. Silos zei dat mensen in de samenleving nog met het idee lopen dat homoseksualiteit een afwijkende seksuele handeling is. Ze merkt op dat men denkt dat die seksuele afwijkingen kan overslaan naar anderen. Maar ook een aantal ouderwetse opvattingen over huwelijk tussen twee geslachten en voorplanting zijn zaken waaraan er extra aandacht besteedt moet worden. Religieuze organisaties die worstelen met dit vraagstuk.

Deze pijnpunten in de samenleving zijn van enorm belang geweest voor de overheid om beleid te kunnen maken en om het traject in te gaan zodat de awareness kan groeien. “Niet alles kunnen we in een keer veranderen. De LGBT groep beseft ook dat je niet in een keer allerlei dingen zult kunnen veranderen in de mening van de samenleving en ook de mening van de staat. Maar ik heb guts om hieraan te werken”, geeft Silos aan.

Het verslag zal aan president Bouterse overhandigd worden.