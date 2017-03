‘Suriname nog erg onbekend op Duitse markt’

15 maart 2017 | |

De Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) is tevreden over haar eerste bezoek aan een beurs in Duitsland. Na vier dagen gestaan te hebben in Berlijn tijdens de ITB Beurs 2017, was het nogmaals duidelijk wat de potentie is voor Suriname als toeristisch product. De SHATA heeft voor het eerst na haar oprichting in 2016 samen met de STS en Conservation International geparticipeerd aan deze beurs.

De afgelopen jaren deed Suriname reeds mee aan deze “travel and trade” beurs. Al heel snel was duidelijk dat het er een groot verschil is tussen de Nederlandse markt en de Duitse markt. Omdat Suriname nog onbekend is in Duitsland konden de deelnemers via een “elevator pitch” hun specifiek product aanprijzen. Schatting is dat er meer dan 300 bezoekers de Surinaamse stand bezochten.

SHATA heeft in de voorbereiding ervoor zorggedragen dat de bezoekers geïnteresseerd raakten in de booth door Suriname als land neer te zetten. De wereldkaart met de ligging van Suriname moest erbij worden aangesleept. De zeer indrukwekkende foto ter promotie van de virtual film Under The Canopy van Conservation International en de “live cooking” door Chef-kok Patrick Richards hebben de Surinaamse presentatie naar een hoger niveau getild.

Vooralsnog is gebleken dat Suriname een “undiscovered secret” is. De Duitse markt is opzoek naar nieuwe destinaties en SHATA richtte zich derhalve ook op interviews afstaan aan de Duitse reis tijdschriften en de Duitse radio voor een groter bereik.

“Stringente samenwerking van de public and private sector teneinde Suriname beter op de kaart te zetten is een must”, meldt de SHATA.