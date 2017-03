Nisha Madaran maakt nieuwe song met Ray Neiman

14 maart 2017 | |

De veel belovende Surinaamse zangeres Nisha Madaran heeft haar nieuwe song ‘Mere Soniyaa’ (Mijn geliefde) gezongen met de internationale zanger Ray Neiman. Het is een fusie van dancehall en reggaeton met Indiase invloeden, gezongen in het Hindi, Frans en Engels. De bijbehorende videoclip wordt in Suriname opgenomen.

“We hadden de mogelijkheid om het buiten Suriname op te nemen, maar als artiesten hebben we ervoor gekozen om toch onze eigen mooie natuur te gebruiken en daarmee ook het land te promoten. We verkeren beide in de positie dat velen in binnen- en buitenland naar onze videoclips kijken. Zo geven we meer bekendheid aan Suriname en dat is weer positief om zo toerisme te bevorderen” aldus de artiesten.

De in Suriname geboren Ray Neïman, wiens echte naam Ray Sibe is, is woonachtig in Frankrijk maar groeide op in Suriname en Frans Guyana. Hij maakte vorig jaar toen hij in Suriname was voor een optreden, kennis met het lied ‘Tu hi mera dil’ en wilde weten wie de zangeres achter die song was. Zo kwam hij in contact met Nisha Madaran.