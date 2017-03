‘Kerkentour Mahalia Jackson’ doet Suriname aan

12 maart 2017 | |

Zangeres Denise Jannah doet Suriname ook aan met haar kerkentour van Mahalia Jackson, The Queen of Gospel’. “Geweldig! En ook mooi om nu zo specifiek met Gods woord bezig te zijn, zeker in dies tranga ten. Mijn ouders, zusjes en overige familie erbij te hebben maakt het extra bijzonder”, zegt de zangeres.

De toer is op 17 maart in de Grote Stadskerk, 20 maart in de Hervormde Centrumkerk en op 22 maart in de Kathedrale Basiliek Sint Petrus en Paulus. De Vredeskerk in het rijstdistrict Nickerie wordt op 23 maart bezocht. Jannah wordt muzikaal begeleidt door Ivan Ritfeld op de piano, Asgar Koster op de bas en Walter Muringen op drums. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om een vijfde concert te houden speciaal voor seniorenburgers.

De kerkentour ‘Mahalia Jackson, The Queen of Gospel’ is in Nederland een groot succes geworden. Tijdens de tour zingt Jannah een selectie van de bekendste en meest ontroerende nummers van ‘The Queen of Gospel’. Het initiatief voor de kerkentour komt van Richardo Tuinfort, de producent van onder andere de musicals ‘A poku Tori’ over Lieve Hugo en ‘What’s going on’ over Marvin Gaye. In beiden vervulde John Oldenstam de hoofrol. De tour in Nederland begon vorig jaar oktober.

Trekker voor de lokale tour is schrijfster Cynthia McLeod. De coproductie ligt in handen van de Nationale Volksmuziekschool Suriname (NVMS).