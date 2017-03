Vijf Hindoebasisscholen vieren multicultureel Holi

10 maart 2017 | |

Miljoenen Hindoes vieren maandag over de hele wereld Holi Phagua. Ook in Nederland wordt door de Surinaamse Hindoestanen en de Indiërs Holi Phagua gevierd. De vijf Hindoebasisscholen van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland – Shri Vishnu School Den Haag, Shri Saraswati School Rotterdam, Shri Lakshmi School Amsterdam, Shri Krishna School Utrecht en de Shri Ganesha School in Almere – vieren deze hoogtijdag op maandag 13 maart a.s.

Holi is een Hindoefeestdag die de overwinning van het goede op het kwade symboliseert. Dit jaar staan de Holivieringen op de vijf scholen in het teken van anti-polarisatie. “Met Holi is iedereen gelijk. Het feest wordt gevierd met veel kleuren dat wat ons betreft staat voor verscheidenheid van de samenleving. We hopen dat deze mooie dag een voorbeeld is voor de rest van het jaar”, aldus Rajesh Ramnewash, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). “We geven onze leerlingen via de leer van Mahatma Gandhi vreedzaamheid en respect mee. Zo ook met Holi.”

De kinderen zijn al weken deze feestdag voor te bereiden. Een koor in Utrecht onder leiding van muzikant Raj Mohan, een volksmuziekgroep in Rotterdam die chautalmuziek zingt en speelt, een fakkeloptocht op initiatief van onze school in Amsterdam en het verhaal van de overwinning van de vrome jongen Prahlad op de kwade Holika en zijn wrede en machtswellustige vader Hiranyakashap uit de Bhagavad Purana dat in de klassen wordt verteld.

“Voor ons staat Holi ook in het teken van goede en liefdevolle omgang met elkaar. We doen er dan ook alles aan om beter met elkaar samen te leven. De kinderen krijgen dat dagelijks op onze scholen mee. Tijdens het vieren van Holi verdwijnen onderlinge ruzies. Iedereen viert feest. Er wordt niet meer gepest. Holi is een voorbeeld voor de rest van het jaar”, zegt Ramnewash. Alle kinderen van de vijf scholen, ook niet-Hindoeïstische kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen, spelen maandag Holi met elkaar.

Op de schoolpleinen van de Shri Lakshmi School in Amsterdam, de Shri Krishna School in Utrecht en de Shri Ganesha School in Almere wordt Holi gevierd samen met kinderen van Afro-Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Nederlandse afkomst. De Amsterdamse Shri Lakshmi School in Amsterdam-Zuidoost heeft zelfs tachtig procent niet-Hindoestaanse kinderen en is de ‘beste buurtschool van de Bijlmer’, zie daar: verscheidenheid.

Ramnewash: “Holi is het feest van vele kleuren, zoals onze samenleving er ook één is van vele gezichten, afkomst, culturen en ideeën. Met Holi is iedereen gelijk. Het goede overwint het kwade met onze veelkleurigheid. Verscheidenheid overwint, oftewel liefde voor iedereen.”