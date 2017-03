Vertoning Javaanse documentaire ‘Jaji’ in Suriname

10 maart 2017 | |

De Javaanse documentaire ‘Jaji’, die in Nederland al in diverse steden te zien was, is komende week ook te zien in Suriname. Op donderdag 16 en zondag 19 maart zijn er voorstellingen in TBL Cinemas te Paramaribo. Filmmaker Jeffrey Salimin gaat in de documentaire op zoek naar wat is overgebleven van het gevoel van lotsverbondenheid dat sterk onder de eerste generatie Javaanse immigranten in Suriname leefde, het zogenaamde jaji-gevoel

In de documentaire komen twee nog leven zijnde immigranten en informanten aan het woord. Eén van die informanten is Dr. steven Samijo uit Gronsveld Nederland. Deze orthopedisch chirurg verricht al ongeveer vijf jaar non-profit operaties in Suriname en is medeorganisator geweest van enkele medische congressen i.s.m. met het SPAOGS, de wetenschappelijke vereniging voor medisch specialisten. Wij zien in de film hoe hij twee jeugdvrienden helpt, door hen medische hulpmiddelen te schenken. Hierdoor vergroot hij hun wereld. Bij de eerste voorstelling op 16 maart is prof. Dr. Steven Samijo uit Nederland aanwezig. De presentatie wordt gedaan door Afni Gummels Ronosetiko, nieuwslezers van ATV. Alle informanten uit de documentaire zijn voor de première uitgenodigd. Andere voorstellingen worden via social media van Docu125 gemeld.

Na Suriname zal Jaji ook in Indonesië worden vertoond. Veel dank daarvoor gaat uit naar Hariette Mingoen van Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie. Zij heeft bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta een pleidooi gedaan om dit, in het kader van gedeeld verleden en gedeeld cultureel erfgoed mogelijk te maken. Noteer alvast: donderdag 13 april, Erasmushuis Jakarta (mogelijk gemaakt door Nederlandse Ambassade). Maandag 17 en dinsdag 18 april, Taman Budaya Jogyakarta (tijdens het diaspora event Ngumpulke Balung Pisah).

TBL CINEMA’S

Kaarten: SRD23,50

Online: TBL Cinema’s app ( via Google Play en Itunes)

Adres: Lalla Rookhweg 79

Kassa: +597 463737