Fernandes Bakkerij komt met ‘Phagwa cake’ in Suriname

Waar anders, dan in multicultureel Suriname, kom je dit tegen? De bekendste bakkerij van Suriname, Fernandes Bakkerij, presenteerde deze week haar ‘Phagwa cake’. Dit in verband met het Hindoe feest Holi(Phagwa) op maandag 13 maart a.s. De speciale Phagwa cake, die veel weg heeft van een regenboog cake’, is nu tijdelijk verkrijgbaar in alle Warme Bakker winkels, pastries en goed gesorteerde supermarkten in Suriname. “Geniet van een explosie van kleuren en smaken!” aldus de bakkerij.

Op maandag 13 maart 2017 vieren wereldwijd ongeveer 1 miljard Hindoes weer het Holifeest of Phagwa. In Suriname is dit feest al lang niet meer een specifiek Hindoefeest, maar heeft een karakter van een nationale feestdag. Het feest wordt gevierd door alle lagen en etnische groepen in het land en maandag 13 maart is een nationale vrije dag.

Het Phagwafeest is reeds jaren ook in Suriname, zoals in India en vele andere landen een feest van kleuren, geuren, melodieën en vreugde. Het delen van vreugde met elkaar, waarbij er geen verschil bestaat in, van wie rijk en wie arm is, wie groot of wie klein is, wie blank of zwart is.