Ruben Rozendaal: tijd voor Bouterse om waarheid te vertellen

8 maart 2017

PARAMARIBO, 8 mrt – Het is de hoogste tijd dat Desi Bouterse de waarheid komt vertellen over acht december 1982. Dit zegt Ruben Rozendaal, voormalig legerofficier en verdachte in het strafproces rond de executies. Bouterse mijdt de rechtszaal als de pest sinds het strafproces is aangevangen. Het proces moet doorgaan omwille van de waarheid. Bouterse wil het juist niet.

Het is er de man alles aan gelegen om het proces te dwarsbomen. De wijziging van de oude amnestiewet spreekt in dit opzicht boekdelen. Hetzelfde geldt de opdracht aan het Openbaar Ministerie om een eind te maken aan de vervolging. “Deze man wil niet veroordeeld worden, omdat het voor hem een schande is. Hij gelooft in zichzelf. Als je niets hebt gedaan, laat dat ding gewoon doorgaan”, zegt Rozendaal tegenover Dagblad Suriname.

Het is een foute aanpak. De waarheid blijft zo diep begraven. “Het is een lopend strafproces dat normaal voortgang moet vinden”, aldus Rozendaal. Als officier in het Nationaal Leger was hij in december 1982 belast met het ophalen van de mannen die later gemarteld en doodgeschoten werden in het Fort Zeelandia. Rozendaal verklaarde in 2012 onder ede dat Bouterse Surindre Rambocus en Cyriel Daal doodgeschoten heeft.