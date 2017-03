Georgine Acton spreker 5e dokter Sophie Redmondlezing

7 maart 2017 | |

Drs. Georgine Acton is de spreker van de vijfde dokter Sophie Redmondlezing, die op zaterdag 25 maart 2017 van 19.00 tot 22.00 uur plaats vindt in de Muiderkerk in Amsterdam Oost. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag en is een initiatief van Stichting Between the Lines/Double7FM i.s.m. de vereniging Ons Suriname.

Op 14 januari jl. werd de 110e geboortedag van Sophie Redmond (1907-1955) herdacht met een bloemlegging in Suriname bij haar borstbeeld op het complex van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. In 1935 werd Sophie Redmond de eerste zwarte vrouwelijke arts van Suriname. Dat was een enorme maatschappelijke doorbraak in de toenmalige kolonie Suriname.

Georgine Acton werd geboren in 1944 in Suriname in het district Coronie. Na diverse school opleidingen in Paramaribo vertrekt Acton in 1963 voor verdere studie naar Nederland. In 1992 studeert zij af aan de officieren opleiding van de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn.

In 2001 werd Georgine Acton benoemd tot Commissaris van Politie in Nederland. Voor haar persoonlijke carrière is dit een mijlpaal, maar ook voor de geschiedenis van zwarte vrouwen bij de politie. Zij was de eerste en enige zwarte vrouwelijke politiecommissaris in Nederland en Europa. Drs. Georgine Acton, een groot voorbeeld, een rolmodel voor iedereen. Een sterke vrouw, consequent, eigenzinnig en net als Sophie Redmond een doorzetter.