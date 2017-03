Suriname op belangrijke toerisme beurs Berlijn

6 maart 2017 | |

De Suriname Hospitality and Tourism association (SHATA) zal Suriname in de periode van 8 tot en met 12 maart vertegenwoordigen in Berlijn(Duitsland). Deze zeer belangrijke Internationale Tourismus Börse(ITB Berlin) is gericht op de duitse markt, die houdt van unieke ervaringen. De beurs wordt voornamelijk bezocht door de doelgroep touroperators. Daarnaast krijgt ook het publiek de gelegenheid de beurs te bezoeken.

Bij de vakantiebeurs in Utrecht, waarvan SHATA in januari jl de trekker was, is gebleken dat Surinaamse toerismebedrijven/organisaties, meer gefocused moeten zijn Suriname als bestemming te promoten, en niet slechts hun specifieke producten. Ter voorbereiding op de beurs houdt de SHATA een ‘elevator pitch’ training voor diegene die meegaan naar de beurs, alsook voor toekomstige bedrijven uit de sector die belangstelling hebben in de toekomst te participeren aan een beurs. Dit past geheel in de Tourism Education die vanuit de SHATA uitgaat.

Vooralsnog hebben naast vertegenwoordigers van de SHATA, de volgende bedrijven zich opgegeven te participeren in de training, te weten: Myrysie Tours, Orange Travel, Oetsi Tours, Discover Tours, METS/Residence, Surinam Airways, Waterproof Travel, Purity Tours and Services, de locale vertegenwoordiger van TUI. Het ligt in de bedoeling dat de SHATA tesamen met de Conservation International en de Stichting Tourisme Suriname de beurs bezoekt.