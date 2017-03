Holi (Phagwa) vieringen in Den Haag en Rotterdam

6 maart 2017 | |

Volgende week vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het lente-/nieuwjaarsfeest Holi (Phagwa). In Suriname is het feest een nationale vrije dag op maandag 13 maart 2017. Op die dag vinden ook diverse vieringen plaats in Nederland, waaronder de 13e Haagse Holi Hangámá van stichting Holi Samen in het Haagse Wijkpark Transvaal en het Happy Holi festival van het Platform Holi Lentefeest in het Rotterdamse Afrikaanderpark.

Den Haag

In Den Haag organiseert de Stichting Holi Samen op maandag 13 maart a.s. voor de 13e keer een grote Holi viering(FOTO) in Wijkpark Transvaal van 13.00 – 18.00 uur. Voorafgaand vindt de traditionele holi-optocht van 14.00 – 15.00 uur plaats. Vervolgens start het multicultureel podiumprogramma in het Wijkpark met wervelende zang-, dans en muziekoptredens. Het wordt weer een ouderwets spektakel.

Iedereen is welkom op het Haagse Holi Hangámá en de toegang is gratis. De Holiká dahan / Holiká verbranding vindt plaats op zondag 12 maart v.a. 15.00 uur in Wijkpark Transvaal. Kijk voor meer info op www.holisamen.nl

Rotterdam

In de havenstad organiseert het Platform Holi Lentefeest een spectaculaire Holi viering 2017 van 13.00u – 20.00u in het Afrikaanderpark te Rotterdam-Zuid. Er is muziek van de hindoestaanse band Sabroso en ‘de Tiger of Baithak Gana’ Dewindersingh Sewnath. Chauwtaal wordt traditioneels gewijs verzorgd door de beste chauwtaalgroep uit Rotterdam Satsang Samaadj. Ook zullen er diverse Bollywood dansacts plaatsvinden.

Voor de kinderen zijn er diverse speelactiviteiten, dit in samenwerking met gemeente Rotterdam. Voor de ouderen van verzorgingshuis Maasveld is er gratis bara en een drankje gesponsord door Radjoe Art. Keuken aanwezig verzorgt door Catering Radjoe Art. Kijk voor meer info op: www.happyholi.nl