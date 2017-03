Tuintje in mijn hart: ‘mislukte poging tot satire’

1 maart 2017 | |

Vanaf morgen draait de Nederlandse film ‘Tuintje in mijn hart’ in de Nederlandse bioscopen. De eerste recensie van de film, die in Suriname is opgenomen, is er al en die is niet al te best. Een ‘tenenkrommende rondgang langs raciale stereotypen’ en een ‘mislukte poging tot satire’ noemt NRC recensent Herien Wensink het.

Volgens Wensink worden Surinamers in de film afgeschilderd als oversekst, hypocriet en obees. Het is volgens het NRC geen humoristische ‘clash of cultures’ maar een tenenkrommende rondgang langs raciale stereotypen: overspel en losse zeden lijken hier normaal, de dominee is een seksistische gierigaard en actrice Sanne Vogel komt als Nederlandse dieetmissionaris de Surinaamse vrouw helpen afslanken.

“Dat Tuintje in mijn hart lonkt naar een Surinaams-Nederlands publiek geeft niks – emancipatie en commercie gaan vaker hand in hand. En de gemengde cast is een welkome stap voor de Nederlandse publieksfilm. Maar helaas is het eindresultaat een pijnlijke vergissing” besluit Wensink deze recensie in NRC.