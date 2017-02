Voorstelling ‘LUSU: NR 400’ op 1 maart in Theater Zuidplein

26 februari 2017 | |

Op woensdag 1 maart a.s. is de voorstelling ‘LUSU: NR 400’ te zien in Theater Zuidplein te Rotterdam. De voorstelling gaat over de ervaringen van de Javaans-Surinaamse Nederlandse Dewi Kasmo in relatie tot de koloniale geschiedenis. LUSU is Sranan tongo (Surinaams) en betekent ‘weggaan’ of ‘kwijtraken,’ maar ook ‘losgaan.’

Dewi Kasmo (1988) is actrice en artistiek leider van Theater LUSU. Ze is geboren in Rotterdam, opgegroeid in Capelle aan den IJssel en heeft een culturele achtergrond in Suriname en Indonesië.

USU: NR 400 is gebaseerd op Dewi’s eerste voorstelling DEWI GAAT LUSU uit 2016. Voor LUSU: NR 400 is het project uitgebreid tot een avondvullende ervaring met nieuwe teksten, een omvangrijker verhaal en een kleine traktatie voor het publiek.

Datum en tijd: 1 maart 2017, aanvang om 20:15

Plaats: Theater Zuidplein, Rotterdam.