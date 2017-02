Problemen na watersnood binnenland Suriname

25 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 25 feb – In het kielzog van de watersnood in het binnenland, doen zich verschijnselen voor die best wel zorgwekkend genoemd kunnen worden. Hongersnood en het uitbreken van ziekten hangen hele gemeenschappen boven het hoofd. In elk geval leiden deze ontwikkelingen tot meer alertheid bij de autoriteiten. Volgens Lesley Resida, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, valt niets uit te sluiten. Weliswaar zijn maatregelen getroffen.

Het BOG tracht zoveel mogelijk de gezondheidssituatie in het oog te houden, in samenspraak met onder meer de Medische Zending. De laatste is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in het binnenland. “We moeten ervoor zorgen dat gesurveilleerd wordt om ziekten die tot een uitbraak kunnen leiden, goed in de gaten te houden. Het BOG is er dus voor de algehele hygiëne en preventie”, zegt Resida tegenover de Ware Tijd.

Het betekent dus ook dat de hygiëne in het oog gehouden moet worden. Voorlopig zijn er geen meldingen van ziekten. “Dit komt mogelijk doordat de mensen droge plekken hebben opgezocht en niet in het ondergelopen gebied zijn gebleven, waarin ze anders hun behoefte hadden moeten doen. We moeten ervoor zorgen dat er gesurveilleerd wordt. Het BOG is er dus voor de algehele hygiëne en preventie”, aldus Resida.