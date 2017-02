Artiest Mizt aan de Maas presenteert funky hiphop plaat

25 februari 2017 | |

De Rotterdamse schrijver en uitvoerend artiest Mizt aan de Maas presenteerde begin deze maand zijn ep, De Vonk, in jazzcafe Bird in Rotterdam. De Vonk is een funky hiphop plaat, die geschreven en geproduceerd is door de in Suriname geboren Mizt aan de Maas en Joja Jules. Muzikale ondersteuning is geleverd door Joni Jules Williams en Miko Weaver (Prince & The Revolution). De Vonk is een uitgave van Mizt’s eigen onderneming, Krosi ALM.

De eerste single “Allesdaikniekanhebbuh” is een licht komische uiting van een welbekende emotie. Mizt vertelt hierin hoe en waar hij zichzelf ziet in het leven, als ook het muzieklandschap. Een muzikaal kleurplaatje, dat door Joni perfect is ingevuld (gitaar, keyboard) en door de stem van Mizt wordt afgemaakt. Het volledige album kan gedownload/gestreamed of besteld (cd) worden via miztaandemaas.bandcamp.com.

Mizt aan de Maas is een Surinaamse/Nederlandse schrijver/dichter/rapper/zanger/acteur. Na in 2002 een hoogtepunt bereikt te hebben met het Suri hiphop duo MvP, vertrok Mizt naar Nederland om aan de Maas (Rotterdam) te gaan studeren en wonen. In de jaren sindsdien heeft hij regelmatig als solo artiest muziek uitgebracht en heeft zich verder ontwikkeld tot all round producer en songwriter. Naast de muziek, prikkelde al jaren een andere schrijf ambitie en toen hij zich de ruimte en tijd gunde heeft Mizt eind 2014 zijn eerste roman, genaamd Quasa’s Pepertje, gepresenteerd in boekhandel Donner in Rotterdam.