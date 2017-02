Nederlandsche Bank waarschuwt over pinautomaten Suriname

23 februari 2017 | |

De Nederlandsche Bank(DNB) heeft banken gewaarschuwd voor de risico’s bij klanten die Nederlandse betaal- of geldautomaten exploiteren in landen buiten de Europese Unie, zoals Suriname. DNB heeft signalen ontvangen dat klanten van Nederlandse banken of betaalinstellingen betaal- of geldautomaten hebben geplaatst in landen waar volgens de DNB verhoogde integriteitsrisico’s spelen. Uit de signalen blijkt dat deze apparaten mogelijk ook worden gebruikt voor witwasdoeleinden.

Het gaat om automaten die worden geplaatst in landen buiten de EU en DNB noemt Suriname expliciet. In sommige gevallen wordt een betaal- of geldautomaat gekoppeld aan een Nederlandse rekening, maar geplaatst in een kleine supermarkt of op een andere slecht controleerbare locatie. Via een pinbetaling wordt geld afgeschreven van een betaalrekening (waar de Nederlandse bank vaak geen zicht op heeft) en vervolgens direct contant uitgekeerd vanuit de kassa van de betrokken winkelier. De Nederlandse bank waaraan de automaat is gekoppeld, ziet alleen de gelden binnenkomen op de (verzamel)rekening van de onderneming die de automaten exploiteert. Meestal worden de gelden vervolgens doorgestort naar een andere rekening bij een andere bank. Waarna de gelden (via deze andere bank) weer overgemaakt worden naar de verschillende buitenlandse winkeliers. De Nederlandse bank ziet dus niet waar de gelden vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Omdat de automaten buiten de EU worden geplaatst, geldt hiervoor geen vergunningplicht.

De klanten zijn ondernemingen die deze apparaten exploiteren om gelden in het buitenland contant uit te keren. Zij houden een rekening aan bij een Nederlandse bank en de gelden komen binnen op deze Nederlandse bankrekening. De transacties zijn niet of nauwelijks herleidbaar tot personen. Dit levert mogelijk risico’s op waar de betrokken Nederlandse banken weinig tot geen zicht op hebben. Daarom raadt DNB banken af om in zee te gaan met partijen die betaal- of geldautomaten exploiteren in landen buiten de EU waar verhoogde integriteitsrisico’s spelen. Het faciliteren van partijen die betaal- of geldautomaten exploiteren buiten de EU is veelal een hoogrisicoactiviteit, waarvoor banken passende maatregelen moeten nemen.