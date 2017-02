Surinaamse leerkrachten ervaren beleid als ‘dictatuur‘

22 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 22 feb – Leerkrachten zullen apart worden ingedeeld, gecategoriseerd en beloond binnen de ambtenarij/ Dit heeft de regering Bouterse besloten. Intussen zijn de nodige formaliteiten al getroffen. Onder meer is een presidentieel besluit geslagen. Dit valt niet in goede aarde bij lerarenvakbond BvL.

Het mag dan erop lijken dat de vakbond onder leiding van Wilgo Valies haar zin heeft gehad, heet is maar deels zo. Het apart opnemen van leerkrachten in het ambtenarenbestand is weliswaar al jaren een eis van de vakbond. “De regering is weer voorbarig geweest en heeft eigendunkelijk een resolutie geslagen waarin wordt gesteld dat leerkrachten uit het functie-informatie systeem worden gelicht”, zegt Valies tegenover de Times of Suriname.

Met de vakbonden in het onderwijs is geen overleg gevoerd en dat steekt. “De regering heeft weer een eezijdige beslissing genomen, terwijl er nog een rechtszaak loopt. Dit soort handelingen maakt dat leerkrachten het gevoel krijgen dat zij de regering niet kunnen vertrouwen. De regering kan haar wil niet opleggen, wij leven niet in een dictatuur. We blijven alert en kijken wat er verder gebeurt”, aldus Valies.