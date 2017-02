Telegraaf: ‘Meer coke uit Suriname dan ooit’

21 februari 2017 | |

De hoeveelheid in en buiten Nederland onderschepte coke die uit Suriname komt, is in korte tijd verviervoudigd. Terwijl de economie van Suriname ineenstort, floreert de handel in coke. Dat schrijft De Telegraaf vandaag. En volgens de krant weet de Surinaamse overheid van de smokkel.

Zes onderschepte transporten sinds begin 2016 in en buiten Suriname hadden samen al een gewicht van 3500 kilo. “Allemaal ’Surinaamse’ cocaïne. Er is weer een sterk kartel met de wortels in ons land en het is een ongelooflijk zorgwekkende ontwikkeling”, zegt oud-politiecommissaris van Paramaribo en parlementslid Krishna Mathoera in een interview met de krant.

Suriname is volgens Mathoera weer een narcostaat geworden. Een, zoals ze in het interview met de krant zelf zegt, ’roversnest’. De drugshandel was voor Suriname in de jaren tachtig een belangrijke bron van inkomsten. Nederland draaide namelijk de geldkraan dicht na de Decembermoorden. Volgens Mathoera is er nu een zelfde soort situatie ontstaan omdat het economisch gezien erg beroerd gaat en er deviezen nodig zijn.

