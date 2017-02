AK Magazine presenteert ‘soldaat van Oranje’

20 februari 2017 | |

Vanaf 15 maart is er weer een nieuwe editie van Alakondre(AK) Magazine online te lezen of te koop bij de 200 verkooppunten in Nederland en Suriname. In deze nieuwe editie o.a. een interview met Jules Pengel(FOTO), soldaat in dienst van United Nations Asia. Hij is als ‘soldaat van Oranje’ het resultaat van Nederlandse trots met een puur Surinaams hart.

Pengel vertelt in AK Magazine over zijn ervaringen, familie en werkomstandigheden die hij de afgelopen jaren onder meer als oud-medewerker van defensie Nederland meegemaakt heeft. Zijn liefde voor Suriname is heel sterk en hij vindt het vooral in het buitenland belangrijk om die afkomst te vertegenwoordigen.

Een interview waarbij beeldstellingen omtrent afkomst duidelijk worden door de ogen van een soldaat in dienst van Nederlandse overheid. Lees zijn verhaal in de volgende editie van Alakondre magazine. Kijk voor meer info op www.akmagazine.nl.