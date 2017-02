Surinaamse vrouw en kinderen net niet verdronken

16 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 16 feb – Een veertigjarige vrouw en haar twee kinderen zijn ternauwernood ontsnapt aan de verdrinkingsdood. Het drama voltrok zich in het district Saramacca. De auto met daarin onder meer een vier maanden jonge zuigeling, raakte op gegeven moment van de weg. De moeder kon het niet meer voorkomen.

De kennelijk oververmoeide vrouw was in slaap gevallen achter het stuur. Het voertuig slipte in een mum van tijd van de rijweg en belandde in een aangrenzende waterafvoertrens. Voor har geluk en dat van haar jonge kinderen, waren er andere weggebruikers in de directe omgeving. Volgens Dagblad Suriname was het een heldendaad van vrachtwagenchauffeur Revin Bachoe die het drietal redde van een gewisse dood.

Eenvoudig was het niet. Alle ruiten van het voertuig waren automatisch gesloten. De redder moest de achterruit kapot slaan om de inzittenden te bevrijden. Dit gebeurde terwijl het voertuig almaar bleef zinken. Volgens de krant was de moeder op weg naar haar familie in Saramacca, toen zij de controle over het stuur verloor. Bachoe ontdekte het voertuig in het kanaal en schoot de slachtoffers gelijk te hulp.