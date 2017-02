Douaniers aangehouden voor drugs op Surinaamse haven

16 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 16 feb – De politie arresteert steeds meer personen in de spraakmakende drugszaak van de Jules Sedney haven in Paramaribo. Behalve de burgers die eerder werden gearresteerd, zijn nu nog twee douane-ambtenaren aangehouden. Dit meldt de Times of Suriname. Nagegaan wordt onder meer hoe groot de betrokkenheid is van het duo.

Beide douane-ambtenaren zijn ingedeeld bij de eenheid die verzendingen afhandelt op Suriname’s belangrijkste haven. Volgens politiecommissaris Guno Roossenhoff zijn de twee reeds in verzekering gesteld. Dit gebeurde na afstemming met het Openbaar Ministerie. De politie heeft nu de ruimte te onderzoeken welke rol de twee precies gespeeld hebben. Onder meer moet blijken of er sprake is van opzet of nalatigheid.

Het gaat om een lading van bijna duizend kilogram cocaïne. De lading is aangetroffen in een vrachtcontainer die klaar stond voor verscheping naar Europa. Het spul was netjes verpakt in sporttassen. In de container zaten ook andere goederen. In totaal zijn reeds zeven personen aangehouden. De eerste die werd aangehouden was de havenwerker Michel S. De politie spoort nog een verdachte op, Curtis Paulna.