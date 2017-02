Artikel 1 lanceert partijprogramma online

15 februari 2017 | |

Artikel 1 is de jongste politieke partij van Nederland. Eind december 2016 kondigden de in Suriname geboren Sylvana Simons en Ian van der Kooye aan mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart. Om dit te realiseren heeft Artikel 1 al vele bergen verzet. Zo werd in korte tijd, met dank aan leden en donateurs, de benodigde waarborgsom van € 11.250,- opgehaald. Ook wist de partij voldoende ondersteuningsverklaringen te overhandigen waardoor Artikel 1 overal in Nederland op de kieslijst staat, met uitzondering van kiesdistricten Friesland en Drenthe. Kiezers uit deze districten kunnen alsnog op Artikel 1 stemmen door het aanvragen van een kiezerspas bij hun gemeente. Hiermee mogen zij dan in een ander district hun stem uitbrengen.

De kandidatenlijst van Artikel 1 is zowel indrukwekkend als historisch te noemen. Nooit eerder in de geschiedenis van de Nederlandse politiek presenteerde een partij een kandidatenlijst die de diversiteit van ons land zo goed vertegenwoordigd: vrouw, man, christen, moslim, jood, atheïst, zwart, wit, jong, oud en alle letters van de LHBT+.

Artikel 1 praat niet alleen over emancipatie, diversiteit en gender-gelijkheid. Artikel 1 doet het gewoon.

Zo zijn de eerste drie namen op de lijst vrouw. Na lijsttrekster Sylvana Simons volgt op nummer 2 Fatima Faïd (momenteel gemeenteraadslid voor Haagse Stadspartij) en op nummer 3 Brigitte Sins (beleidsmaker en adviseur voor verschillende ministeries op het gebied van ontwikkelingssamenwerking).

Verder is meer dan de helft van de kandidaten op de lijst is vrouw, bijna de helft van de 20 kandidaten identificeert zich als LHBT+. Met haar 18 jaar is studente Juanita Hernandez (#11) de jongste en Anne-Ruth Wertheim (# 17, racisme-academica, geboren 1934 in Jakarta, Indonesië, waarna zij een groot deel van jaar jeugd doorbracht in een jappenkamp) de oudste kandidate. Twaalf van de 20 kandidaten hebben culturele en/of etnische roots in landen verspreid over 5 continenten. De expertise op het gebied van actuele maatschappelijke kwesties als armoedebestrijding, racisme, discriminatie, onderwijs, genderongelijkheid, emancipatie en zorg is ruim aanwezig met kandidaten die zich al jaren in woord en daad inzetten voor een rechtvaardige, gelijkwaardige samenleving.

Artikel 1 streeft naar gelijkheid en gelijkwaardigheid in wet, beleid en in de praktijk.

Met de lancering van een nieuw online platform, bestaande uit een informatieve website, opiniepagina en online mediakanaal markeert Artikel 1 wederom een hoogtepunt in haar jonge bestaan. Vanaf donderdag 16 februari vindt men op www.artikel1.org het langverwachte verkiezingsprogramma.

Hierin beschrijft de partij niet alleen haar visie voor een verbonden Nederland, maar deelt zij ook standpunten waarmee ze dat hoopt te bereiken. Onder meer staat te lezen dat Artikel 1 pleit voor de afschaffing van sekse-registratie in het GBA, de invoering van een Diversity Rating System voor overheden, de invoering van bodycams en stopformulieren bij politie, uitbreiding van het ouderschapsverlof, een landelijk preventieplan armoedebestrijding en investeringen in de toegankelijkheid van de GGZ. Vanzelfsprekend komen ook wonen, klimaat, sociale zekerheid, veiligheid en internationale gelijkwaardigheid aan bod.