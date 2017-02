Solo voorstelling Clifton Braam groot succes in Suriname

13 februari 2017 | |

De Surinaamse comedian Clifton Braam heeft ook in zijn thuisland Suriname succes geboekt met de opvoering van zijn eerste solo comedy voorstelling ‘De Eerste Keer’. Alle vier shows waren uitverkocht en in totaal 2.000 mensen hebben de voorstelling gezien. In verband met dit succes wordt de voorstelling in juni wederom op de planken in theater Thalia gebracht.

“Er is zoveel vraag naar extra shows en Clifton is een jongen van het volk. Hij wil de mensen tegemoet komen. We hebben daarom besloten om in juni een aantal extra shows te doen” aldus zijn manager Sheela Shoebhag van George Visser Productions(FOTO: links).

‘De Eerste Keer’ speelde Braam allereerst in Nederland. Zelf is hij enorm te vreden over de showreeks in eigen land. Er is wel een verschil tussen het optreden in Nederland en hier thuis voor eigen publiek. “Hier verwacht men nog veel meer. Surinamers moet je extra laten lachen”, meent Suriname’s next big thing in stand-up comedy Clifton Braam.