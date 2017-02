Deel 2 van boek ‘De schreeuw van Bastion Veere’ aangekondigd

11 februari 2017 | |

Het nieuwe boek van essayist Theo Para, De schreeuw van Bastion Veere deel 2, verschijnt in het najaar. Dat werd aangekondigd in het NOS Radio 1 Journaal, waar Para hoofdgast was in verband met het 8 december strafproces in Suriname. Bastion Veere is de naam van de plaats delict in het Fort Zeelandia te Paramaribo(FOTO).

De essayist noemde de decembermoorden ‘het meest weerzinwekkende onderdeel van een totalitaire machtsgreep’. Hij wees op het in brand schieten van radiostations, een krantengebouw en het gebouw van de grootste vakcentrale, in de nacht voor de moorden. Ook wees hij op de verschijningsverboden en censuur en op de afschaffing van algemene verkiezingen en parlement, in de regeringsverklaring van 1 mei 1983.

De schreeuw van Bastion Veere, deel 2, wordt evenals Deel 1, uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep in Amsterdam. Deel 2, evenals Deel 1 een verzamelbundel, bevat essays en columns sinds het aantreden van de hoofdverdachte van de decembermoorden als president in 2010, alsook niet eerder gepubliceerde brieven en teksten. Dit jaar, op 8 december, is het 35 jaar geleden dat de folteringen en moorden plaatsvonden.