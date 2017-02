RK-gebedsdienst in Suriname: moord kan niet ongestraft blijven

9 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 9 feb – “Recht wil zeggen dat leugen of bedrog, of moord of onrecht niet ongestraft kunnen bestaan.” Dit zei vicaris-generaal van het Rooms-katholieke Bisdom Paramaribo, Esteban Kross, tijdens de speciale gebedsdienst voor het strafproces rond de decembermoorden. Er is geen keus.

Voor de Rooms-katholieke kerk en haar volgelingen staan drie oerprincipes centraal: recht, eerlijkheid en barmhartigheid. “Geweld aandoen aan anderen of mensen uitbuiten voor eigen belang en voordeel, blijven nooit onopgemerkt of zonder gevolgen bij God, omdat God zelf de oorsprong en grondslag is van het recht. Het duister kan eenvoudig niet blijven bestaan naast het licht”, zei Kross.

Gerechtigheid is onvermijdbaar om door te kunnen gaan. “Als wij in de concrete situatie van Suriname zouden willen dat we gewoon niet meer moeten spreken over wat er in de jaren tachtig gebeurd is aan geweld, lijden en dood, dan zal dat gewoon niet lukken, omdat God de waarheid toch naar boven zal doen komen”, aldus Kross. De dienst in de Petrus en Paulus kathedraal was druk bezocht. President en verdachte Desi Bouterse was uitgenodigd. Hij liet zich vertegenwoordigen.