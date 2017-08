“Hoefdraad: we lenen om Suriname te ontwikkelen”

28 januari 2017 | |

PARAMARIBO, 28 jan – “Wij zijn niet hier om geld te zoeken om het te besteden aan consumptieve zaken. We zoeken geld om te besteden aan ontwikkeling, in water, elektriciteit, gezondheidszorg en onderwijs.” Dit zei minister Gilmore Hoefdraad van Financiën in het parlement. Het is ook waarom het leenplafond moet schuiven.

Het is niet waar dat de regering de ene lening na de andere sluit om de lol van het uitgeven en verspillen. “Vanwege de terugval van onze bbp, zijn we in grote problemen geraakt. Geen enkele lening is consumptief besteed”, zei Hoefdraad. Bepaalde leningen zullen pas over een jaar of meer opgenomen worden. “Het is geen automatische optelsom, je kunt niet zeggen dat het allemaal in een jaar opgemaakt zal worden.”

Het parlement stemde voor een wetswijziging en dus verschuiving van het plafond. De regering mag nu het leenplafond overschrijden. In tijden van langdurige negatieve groei mag overschrijding plaatsvinden. Voorwaarde is dat leningen alleen mogen voor het financieren van operationele uitgaven en beleidsprogramma’s. “Onze schatting is dat de economie binnen drie tot vijf jaar weer in het gareel komt”, aldus Hoefdraad.