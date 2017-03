Surinaamse zangeres Nisha Madaran getrouwd

9 januari 2017 | |

De veel belovende Surinaamse zangeres Nisha Madaran en haar vriend tevens manager Ignaz Ahmadali, zijn zaterdag in het huwelijksbootje gestapt in Suriname. Het tweetal was in februari 2015 verloofd.

Nisha is vooral bekend om de hitsong ‘Tu Hi Mera Dil’ (You are my heart). Het afgelopen jaar heeft ze ook heel veel hoogtepunten in haar carrière gekend. Zo heeft de zangeres op YouTube een Surinaamse record verbroken.

Haar video van ‘Tu Hi Mera Dil’ is binnen 26 dagen meer dan 1 miljoen keer op YouTube bekeken. (Foto: Facebook Nisha Madaran by F.S.)