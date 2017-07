Bouterse reageert op Quote artikel over shoppende dochters

14 september 2015 | |

Vorige week ging er via social media een foto rond van de in Parijs winkelende dochters van president Desi Bouterse. Het Nederlandse blad Quote pakte dit op en schreef dit artikel over Jen-ai Bouterse en aangenomen dochter Shahira die bij Louis Vuitton in Parijs aan het winkelen waren. En dat net op het moment dat Bouterse een extra belasting heft op nutsvoorzieningen en brandstof.

Bouterse gaf vrijdag een persconferentie waarin hij ook reageerde op de berichtgeving van Quote over de foto. Dat zijn dochters aan het winkelen zijn, dat komt ze gewoon toe, vindt de president. ‘Zijn kinderen zijn bezig in Parijs, weet ik veel, Louis Vuitton. Het zijn drie families daar. Als 10% van de mensen 20% zo hard werkt als de mensen die daar waren. Mijn dochter die ook werkt is meegegaan met die familie. Het is een ondertoon van negativiteit.’

Filmpje is een stuk uit de reportage van StarNieuws Suriname:

Het blad plaatste ook een filmpje online met de titel ‘In love with the coco: familie van Desi Bouterse showt rijkdom in video’. In beeld zien we twee mannen, familie van Desi Bouterse, hun rijkdom showen: